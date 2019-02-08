Франция и Германия договорились о российском газопроводе "Северный поток-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Франция и Германия достигли компромисса, согласно которому Берлин останется главным переговорщиком с Россией по газопроводу "Северный поток-2". Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Франция заявила, что поддержит надзор Евросоюза по новым энергетическим трубопроводам на море, что могло бы подорвать планы России и Германии по строительству трубопроводов по дну.
Сейчас две европейские страны договорились, что надзор будет осуществляться с "территории и территориального моря государства-члена, в которой расположена точка соединения".
Работа над трубопроводами по дну Балтийского моря из России уже началась, ее конечной точкой станет немецкий город Грайфсвальд.
Ранее УНН, сообщал что Франция планировала осложнить реализацию проекта газопровода. В ответ на это Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток-2" не сделает ее государство зависимой от России.