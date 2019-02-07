Париж збирається створити проблеми "Північному потоку-2"

Голосування має вирішальне значення для майбутнього проекту спірного трубопроводу, відзначає видання.



"Ми не хочемо посилювати залежність від Росії, завдаючи при цьому шкоди інтересам країн ЄС, таким, як Польща і Словаччина", - цитує газета французькі урядові кола.



Так, поправки до Газової директиви ЄС передбачають надання більших повноважень Єврокомісії в питанні регулювання поставок газу на територію країн блоку.



Нагадаємо, Україна виступає за дотримання газових регулювань ЄС.



Як повідомляв УНН, НАК "Нафтогаз України" готовий розглядати майбутні угоди, запропоновані главою російської компанії "Газпром" Олексієм Міллером про продовження транзиту газу через Україну після 2019 року, тільки в разі повної відповідності угод європейському законодавству.