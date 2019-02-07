Париж собирается создать проблемы "Северному потоку - 2"

Голосование имеет решающее значение для будущего проекта спорного трубопровода, отмечает издание.



"Мы не хотим усиливать зависимость от России, нанося при этом ущерб интересам стран ЕС, таких, как Польша и Словакия", - цитирует газета французские правительственные круги.



Так, поправки к Газовой директиве ЕС предполагают предоставление больших полномочий Еврокомиссии в вопросе регулирования поставок газа на территорию стран блока.



Напомним, Украина выступает за соблюдение газовых регулировок ЕС.



Как сообщал УНН, НАК "Нафтогаз Украины" готов рассматривать будущие сделки, предложенные главой российской компании "Газпром" Алексеем Миллером о продлении транзита газа через Украину после 2019 года, только в случае полного соответствия соглашений европейскому законодательству.