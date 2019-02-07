Париж собирается создать проблемы "Северному потоку - 2"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75264 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100782 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135408 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133959 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131434 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125925 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163265 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117904 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141493 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145327 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Париж собирается создать проблемы "Северному потоку - 2"

Париж собирается создать проблемы "Северному потоку - 2"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Франция хочет вступить в спор относительно газопровода "Северный поток - 2", и выступить не на стороне Германии. В частности, во время голосования в ЕС в пятницу Париж намерен поддержать поправки к Газовой директиве, которая усложняет реализацию проекта. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Süddeutsche Zeitung, передаёт УНН.

Голосование имеет решающее значение для будущего проекта спорного трубопровода, отмечает издание.

"Мы не хотим усиливать зависимость от России, нанося при этом ущерб интересам стран ЕС, таких, как Польша и Словакия", - цитирует газета французские правительственные круги.

Так, поправки к Газовой директиве ЕС предполагают предоставление больших полномочий Еврокомиссии в вопросе регулирования поставок газа на территорию стран блока.

Напомним, Украина выступает за соблюдение газовых регулировок ЕС.

Как сообщал УНН, НАК "Нафтогаз Украины" готов рассматривать будущие сделки, предложенные главой российской компании "Газпром" Алексеем Миллером о продлении транзита газа через Украину после 2019 года, только в случае полного соответствия соглашений европейскому законодательству.

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