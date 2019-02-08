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Франція та Німеччина домовились щодо російського газопроводу "Північний потік-2"

Франція та Німеччина домовились щодо російського газопроводу "Північний потік-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Франція та Німеччина досягли компромісу, згідно з яким Берлін лишатиметься головним переговорником з Росією стосовно газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Франція заявила, що підтримає нагляд Євросоюзу за новими енергетичними трубопроводами на морі, що могло б підірвати плани Росії та Німеччини щодо будівництва трубопроводів по дну.

Наразі дві європейські країни домовились, що нагляд здійснюватиметься з "території та територіального моря держави-члена, у якій розташована точка з'єднання".

Робота над трубопроводами по дну Балтійського моря з Росії вже розпочалась, її кінцевою точкою стане німецьке місто Грайфсвальд.

Раніше УНН повідомляв, що Франція планувала ускладнити реалізацію проекту газопроводу. У відповідь на це Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що "Північний потік-2" не зробить її державу залежною від Росії

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