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Меркель: "Північний потік-2" не зробить Німеччину залежною від Росії

Меркель: "Північний потік-2" не зробить Німеччину залежною від Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель стримано відреагувала на інформацію про те, що Франція відмовляється підтримувати Німеччину в реалізації будівництва газопроводу “Північний потік-2”. Немає нічого нового в тому, що з приводу цього проекту існують різні думки, заявила очільниця німецького уряду під час зустрічі з представниками країн “Вишеградської четвірки” в Братиславі у четвер, 7 лютого. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

За словами Меркель, для неї важливо, щоб Україна залишалася транзитером російського газу. Про це, зазначила очільниця німецького уряду, вона знову і знову веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

При цьому канцлерка не вважає, що будівництво цього газопроводу зробить Німеччину або Європу занадто залежною від Росії.

“Ми не хочемо за жодних обставин робити себе залежними лише від Росії”, — цитує Меркель агенція Reuters.

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Як додала канцлерка, ФРН планує одночасно будівництво терміналів для приймання зрідженого газу зі США. Вона також зазначила, що Москва ще за часів холодної війни виступала надійним постачальником газу для Європи.

У свою чергу глави урядів Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини, виступаючи на спільній з Меркель прес-конференції, утрималися від коментарів щодо цього. Всі чотири країни “Вишеградської четвірки” виступають проти проекту “Північний потік-2”.

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Тим часом голова комітету Бундестагу з закордонних справ Норберт Реттґен, представник ХДС, знову висловив сумніви щодо будівництва другого газопроводу по дну Балтійського моря.

“Уже кілька років федеральний уряд проводить односторонню політику щодо “Північного потоку-2”, — заявив він в інтерв’ю газеті Der Tagesspiegel, опублікованому в четвер, 7 лютого.

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Зокрема, на думку Реттґена, Берлін не зважає на побоювання східноєвропейських країн у сфері безпеки. У цьому питанні Німеччина ізолювала себе від інших європейців, додав депутат.

Як повідомлялося, раніше цього дня міністерство закордонних справ Франції повідомило, що має намір підтримати зміну газового законодавства ЄС так, щоб його дія поширювалася на “Північний потік-2”. Тим самим було підтверджено повідомлення німецької газети Süddeutsche Zeitung про те, що Франція має намір виступити проти ФРН у питанні про долю проекту “Північний потік-2”.

Як повідомляв УНН, оператор “Північного потоку-2” назвав єдину проблему для проекту.

Додамо, російський газопровід “Північний потік-2” будується для поставок газу до Німеччини в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо “Північний потік-2” буде побудований, Росія організує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну.

Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу Україною.

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