Україна має залишатись транзитером газу - Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила, що Україна має залишатись транзитером газу. Про це у Twitter повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"Канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила, що Україна має залишатись транзитером газу. Але ми зацікавлені у більшому, у спільному з міжнародними партнерами керуванні українською газотранспортною системою. Крім того, з кожним роком видобуток власного газу в Україні буде зростати", - написав Гройсман після зустрічі із канцлером ФРН.
Як повідомляв УНН, Гройсман у Німеччині обговорить спільне управління українською ГТС.
Раніше офіційний представник уряду ФРН Штеффан Зайберт заявив, що позиція Берліну щодо газопроводу “Північний потік-2” залишається незмінною попри російську агресію в Керченській протоці.
Проте керівник прес-служби Держдепартаменту Хізер Ноерт закликала країни, через які проходить газопровід “Північний потік — 2”, відмовитися від реалізації цього проекту.