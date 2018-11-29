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Україна має залишатись транзитером газу - Меркель

Україна має залишатись транзитером газу - Меркель

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила, що Україна має залишатись транзитером газу. Про це у Twitter повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

"Канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила, що Україна має залишатись транзитером газу. Але ми зацікавлені у більшому, у спільному з міжнародними партнерами керуванні українською газотранспортною системою. Крім того, з кожним роком видобуток власного газу в Україні буде зростати", - написав Гройсман після зустрічі із канцлером ФРН.

Як повідомляв УНН, Гройсман у Німеччині обговорить спільне управління українською ГТС.

Раніше офіційний представник уряду ФРН Штеффан Зайберт заявив, що позиція Берліну щодо газопроводу “Північний потік-2” залишається незмінною попри російську агресію в Керченській протоці. 

Проте керівник прес-служби Держдепартаменту Хізер Ноерт закликала країни, через які проходить газопровід “Північний потік — 2”, відмовитися від реалізації цього проекту.

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