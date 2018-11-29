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Гройсман у Німеччині обговорить спільне управління українською ГТС

Гройсман у Німеччині обговорить спільне управління українською ГТС

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Спільне управління українською ГТС, "Північний потік-2" та програми енергоефективності. Ці питання Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман планує обговорити на зустрічі із міністром економіки та енергетики ФРН Петером Альтмайєром, передає УНН.

"Зустрівся з Міністром економіки та енергетики ФРН Петером Альтмайєром. Маємо багато тем для перемовин. Серед них – спільне управління українською ГТС, "Північний потік-2", програми енергоефективності", - написав Гройсман у Twitter.

Нагадаємо, у лютому Президент України Петро Порошенко заявив, що більше 10 всесвітньо відомих компаній подали заявки на участь у спільному управлінні української газотранспортної системи. 

Пізніше Міненерговугілля призначило наглядову раду нового оператора ГТС.

А у травні Гройсман запропонував ЄС та США приєднатися до управління українською ГТС.

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