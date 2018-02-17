На сьогодні понад 10 всесвітньо відомих компаній подали заявки у спільному управлінні ГТС - Порошенко

КИЇВ. 17 лютого. УНН. На сьогодні більше 10 всесвітньо відомих компаній подали заявки на участь у спільному управлінні української газотранспортної системи. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час брифінгу українським журналістам у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.