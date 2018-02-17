На сьогодні понад 10 всесвітньо відомих компаній подали заявки у спільному управлінні ГТС - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. На сьогодні більше 10 всесвітньо відомих компаній подали заявки на участь у спільному управлінні української газотранспортної системи. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час брифінгу українським журналістам у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.
“НАК "Нафтогаз" найняв відповідного едвайзера, який готує пропозицію щодо управління газотранспортною системою України у відповідності до міжнародних правил. Наскільки мені відомо, уже більше 10 всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання брати в цьому участь”, — наголосив він.
Також, за словами Порошенка, уряд ухвалив дуже важливі рішення з цього приводу.
І коли буде визначене коло компаній, додав він, які зможуть забезпечити транзит газом, ефективну модернізацію газотранспортної мережі, і забезпечить найбільшу вигоду для України щодо експлуатації ГТС, то та компанія і переможе.
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Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив термін прийому пропозицій від потенційних партнерів зі спільного управління української газотранспортною системою (ГТС) до 1 березня 2018 року.