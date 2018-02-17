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На сегодняшний день более 10 всемирно известных компаний подали заявки в общем управлении ГТС - Президент

На сегодняшний день более 10 всемирно известных компаний подали заявки в общем управлении ГТС - Президент

Киев  •  УНН

 • 12352 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. На сегодня более 10 всемирно известных компаний подали заявки на участие в общем управлении украинской газотранспортной системы. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга украинским журналистам в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.

"НАК "Нафтогаз" нанял соответствующего Эдвайзера, который готовит предложение по управлению газотранспортной системой Украины в соответствии с международными правилами. Насколько мне известно, уже более 10 всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать в этом участие", - подчеркнул он.

Также, по словам Порошенко, правительство приняло очень важные решения по этому поводу.

И когда будет определен круг компаний, добавил он, которые смогут обеспечить транзит газом, эффективную модернизацию газотранспортной сети, и обеспечит наибольшую выгоду для Украины по эксплуатации ГТС, то и компания и победит.

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Напомним, Кабинет министров Украины продлил срок приема предложений от потенциальных партнеров по совместному управлению украинской газотранспортной системой (ГТС) до 1 марта 2018 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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