Гройсман в Германии обсудит совместное управление украинской ГТС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Совместное управление украинской ГТС, "Северный поток-2" и программы энергоэффективности. Эти вопросы Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует обсудить на встрече с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером, передает УНН.
"Встретился с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Есть много тем для переговоров. Среди них - совместное управление украинской ГТС, "Северный поток-2", программы энергоэффективности", - написал Гройсман в Twitter.
Напомним, в феврале Президент Украины Петр Порошенко заявил, что больше 10 всемирно известных компаний подали заявки на участие в общем управлении украинской газотранспортной системы.
Позже Минэнергоугля назначило наблюдательный совет нового оператора ГТС.
А в мае Гройсман предложил ЕС и США присоединиться к управлению украинской ГТС.