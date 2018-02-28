Мінерговугілля призначило наглядову раду нового оператора ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністерство енергетики та вугільної промисловості призначило наглядову раду ПАТ “Магістральні газопроводи України”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міненерговугілля.
За інформацією прес-служби, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик підписав наказ про призначення наглядової ради МГУ.
У відомстві поінформували, що незалежними директорами Наглядової ради ПАТ “МГУ” стали Карина Лучинкіна, яка працювала в PwС (PricewaterhouseCoopers), Фабріс Нуайлан, який працював у Міністерстві енергетики Франції, Ян Чадам, який був головою правління словацького оператора газотранспортної системи Gaz-System та Вольтер Больтц, який працював в австрійському регуляторному органі E-Control. Представниками держави в Наглядовій раді є Костянтин Мар’євич та Адомас Аудіцкас.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив термін прийому пропозицій від потенційних партнерів зі спільного управління української газотранспортною системою (ГТС) до 1 березня 2018 року.