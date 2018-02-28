Минэнергоугля назначило наблюдательный совет нового оператора ГТС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Министерство энергетики и угольной промышленности назначило наблюдательный совет ПАО "Магистральные газопроводы Украины", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэнергоугля.
По информации пресс-службы, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подписал приказ о назначении наблюдательного совета МГУ.
В ведомстве сообщили, что независимыми директорами Наблюдательного совета ПАО "МГУ" стали Карина Лучинкина, которая работала в PwС (PricewaterhouseCoopers), Фабрис Нуайлан, который работал в Министерстве энергетики Франции, Ян Чадам, который был председателем правления словацкого оператора газотранспортной системы Gaz-System и Вольтер Больтц, который работал в австрийском регуляторной органе E-Control. Представителями государства в Наблюдательном совете является Константин Марьевич и Адомас Аудицкас.
Напомним, Кабинет министров Украины продлил срок приема предложений от потенциальных партнеров по совместному управлению украинской газотранспортной системой (ГТС) до 1 марта 2018 года.