Украина должна оставаться транзитером газа - Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что Украина должна оставаться транзитером газа. Об этом в Twitter сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что Украина должна оставаться транзитером газа. Но мы заинтересованы в большем, в общем с международными партнерами управлении украинской газотранспортной системой. Кроме того, с каждым годом добыча собственного газа в Украине будет расти", - написал Гройсман после встречи с канцлером ФРГ.
Как сообщал УНН, Гройсман в Германии обсудит совместное управление украинской ГТС.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт заявил, что позиция Берлина по газопроводу "Северный поток-2" остается неизменной несмотря на российскую агрессию в Керченском проливе.
Однако руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Ноерт призвала страны, через которые проходит газопровод "Северный поток - 2", отказаться от реализации этого проекта.