Берлін заявив про незмінність позиції щодо “Північного потоку-2” попри ситуацію в Азові

“Ми прийняли до уваги критику, але нічого не змінилося в принциповому погляді на цей проект, як на економічний”, — сказав Зайберт.

Водночас він додав, що Німеччина все ще прагне, щоб Україна залишалася транзитною країною. Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що “Північний потік-2” має бути призупинено.

Як повідомляв УНН, раніше керівник прес-служби Держдепартаменту Хізер Ноерт закликала країни, через які проходить газопровід “Північний потік — 2”, відмовитися від реалізації цього проекту.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.