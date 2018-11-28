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США закликають Європу надавати більшу підтримку Україні

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Влада Сполучених Штатів закликає Європу “робити більше” для підтримки України, у тому числі суворіше дотримуватися санкцій щодо Російської Федерації. Про це заявила у вівторок керівник прес-служби Держдепартаменту Гезер Нойєрт на регулярному брифінгу для журналістів, інформує УНН.

“Ми б хотіли, щоб європейські союзники надавали велику підтримку Україні. США зайняли рішучу позицію щодо підтримки України, ми б хотіли, щоб інші країни також робили більше”, — заявила очільниця прес-служби американського зовнішньополітичного відомства. Нойєрт також зазначила, що в інтересах Вашингтона “заохочувати країни підтримувати одна одну, щоб не тільки США несли тягар”.

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“Багато європейських країн ввели санкції відносно Росії через Крим та Україну. Не всі ці санкції, як сказали мені експерти, були введені у повній мірі”, — додала керівник прес-служби Держдепу, зазначивши, що влада США очікує від союзників повного проходження санкцій політиці.

“Держсекретар відправляється в найближчі дні на зустріч НАТО, ми думаємо, що це (інцидент в Керченській протоці) стане важливою темою для обговорення”, — уточнила вона. Нойєрт знову заявила, що американська влада засуджує дії Росії у Керченській протоці та висловлює свою підтримку президенту України Петру Порошенко. Крім того, вона закликала країни, через які проходить газопровід “Північний потік — 2”, відмовитися від реалізації цього проекту.

На питання журналістів про те, що будуть робити США “в разі ескалації конфлікту між Росією і Україною”, Нойєрт заявила, що “не має наміру коментувати гіпотетичні сценарії”.

Як раніше інформував УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені до окупованої Керчі. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 23 моряка, серед яких 6 отримали поранення.

У ніч на понеділок, 26 листопада, було екстрено скликано засідання Ради нацбезпеки та оборони, у ході якого координаційний орган із питань національної безпеки і оборони при Президентові України підтримав проект рішення про запровадження в Україні воєнного стану. З відповідною пропозицією РНБО звернулася до президента України Петра Порошенка. Особливий правовий режим пропонувалося запровадити на 60 днів. Український президент підтримав пропозицію військового комітету при главі держави, скоротивши термін дії особливого правового режиму до 30 днів. Воєнний стан діятиме на території 10 областей України, які межують із територією РФ та невизнаним Придністров’ям — Вінницька, Луганська, Донецька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Запорізька, Чернігівська, Херсонська — та внутрішніх водах керченської акваторії.

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