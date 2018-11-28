США призывают Европу оказывать большую поддержку Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Власти США призывают Европу "делать больше" для поддержки Украины, в том числе строже придерживаться санкций против России. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов, передает УНН.
"Мы бы хотели, чтобы европейские союзники оказывали большую поддержку Украине. США заняли решительную позицию по поддержке Украины, мы бы хотели, чтобы другие страны также делали больше", - заявила руководительница пресс-службы американского внешнеполитического ведомства. Нойерт также отметила, что в интересах Вашингтона "поощрять страны поддерживать друг друга, чтобы не только США несли бремя".
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"Многие европейские страны ввели санкции в отношении России из-за Крыма и Украины. Не все эти санкции, как сказали мне эксперты, были введены в полной мере", - добавила руководитель пресс-службы Госдепа, отметив, что власти США ожидают от союзников полной приверженности санкционной политике.
"Госсекретарь отправляется в ближайшие дни на встречу НАТО, мы думаем, что это (инцидент в Керченском проливе) станет важной темой для обсуждения", - уточнила она. Нойерт снова заявила, что американские власти осуждают действия России в Керченском проливе и выражают свою поддержку президенту Украины Петру Порошенко. Кроме того, она призвала страны, через которые проходит газопровод "Северный поток - 2", отказаться от реализации этого проекта.
На вопрос журналистов о том, что будут делать США "в случае эскалации конфликта между Россией и Украиной", Нойерт заявила, что "не намерена комментировать гипотетические сценарии".
Как ранее информировал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. Всего команды задержанных украинских кораблей насчитывают 23 моряка, среди которых 6 получили ранения.
В ночь на понедельник, 26 ноября, было экстренно созвано заседание Совета нацбезопасности и обороны, в ходе которого координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины поддержал проект решения о введении в Украине военного положения. С соответствующим предложением СНБО обратилась к президенту Украины Петра Порошенко. Особый правовой режим предлагалось ввести на 60 дней. Украинский президент поддержал предложение военного комитета при главе государства, сократив срок действия особого правового режима до 30 дней. Военное положение будет действовать на территории 10 областей Украины, которые граничат с территорией РФ и непризнанным Приднестровьем - Винницкая, Луганская, Донецкая, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Киевская, Херсонская - и внутренних водах керченской акватории.