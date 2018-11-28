Берлин заявил о неизменности позиции по "Северному потоку-2" несмотря на ситуацию в Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Позиция Берлина по газопроводу "Северный поток-2" остается неизменной несмотря на российскую агрессию в Керченском проливе. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы приняли во внимание критику, но ничего не изменилось в принципиальном взгляде на этот проект, как на экономический", - сказал Зайберт.
При этом он добавил, что Германия все еще хочет, чтобы Украина оставалась транзитной страной. Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что "Северный поток-2" должен быть приостановлен.
Как сообщал УНН, ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Ноерт призвала страны, через которые проходит газопровод "Северный поток - 2", отказаться от реализации этого проекта.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.