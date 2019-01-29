Оператор "Північного потоку-2" назвав єдину проблему для проекту

"Сподіваємося, що до кінця цього року ми отримаємо цей дозвіл", - сказав Коркоран.

Він також зазначив, що "дозвіл поки є єдиною проблемою". Він нагадав, що компанія направила вже другу заявку, і "данська влада абсолютно коректно її розглядає".

Також він зазначив, що будівництво першої нитки газопроводу "Північний потік - 2" буде завершено в листопаді поточного року, другої - в грудні.

"Перша нитка ("Північного потоку - 2" - ред.) буде готова в листопаді, друга в грудні", - сказав він.

Додамо, російський газопровід "Північний потік-2" будується для поставок газу до Німеччини в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, Росія організує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну.

Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу Україною.