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8 марта, 13:20 • 81763 просмотра

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7 марта, 15:45 • 132147 просмотра

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Оператор "Северного потока-2" назвал единственную проблему для проекта

Оператор "Северного потока-2" назвал единственную проблему для проекта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. В компании-операторе Nord Stream 2 AG рассчитывает к концу года получить разрешение от Дании на прокладку трубопровода "Северный поток - 2" для поставок российского газа в Европу, разрешение пока является единственной проблемой для проекта. Об этом заявил финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 Пол Коркоран, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Надеемся, что к концу этого года мы получим это разрешение", - сказал Коркоран.

Он также отметил, что "разрешение пока является единственной проблемой". Он напомнил, что компания направила уже вторую заявку, и "датские власти совершенно корректно ее рассматривают".

Также он отметил, что строительство первой нитки газопровода "Северный поток - 2" будет завершено в ноябре текущего года, второй - в декабре. 

"Первая нитка ("Северного потока - 2" - ред.) будет готова в ноябре, вторая в декабре", - сказал он.

Добавим, российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину.

Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

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