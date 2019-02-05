У Європарламенті виступили за зупинку будівництва "Північного потоку-2"

У звіті йдеться, що "Північний потік" збільшить залежність Євросоюзу від російського газу, і він порушує енергетичну політику євроспільноти. А тому, як наголошує група євродепутатів, його необхідно зупинити.

У документі є також критика Росії за ворожі дії у районі Польщі, порушення повітряного простору і територіальних вод держав Балтійського моря, а також за мілітаризацію Калінінградської області РФ.

Депутати ЄП вважають, що документ чітко показує, що Росію не можна сприймати як стратегічного партнера.

За словами європарламентарів, Захід не повинен зупинятися лише на припиненні подальшої російської агресії, а змусити Росію оплатити заподіяні збитки за попередні агресивні дії та повернутися до ситуації, яка була до нападу на Україну та незаконної анексії Криму.

Така критика Росії – це, наразі, думка парламентського комітету із закордонних справ. Позиція усього Європарламенту стане відомою під час пленарної сесії наступного місяця.

Як повідомляв УНН, оператор "Північного потоку-2" назвав єдину проблему для проекту.

Додамо, російський газопровід "Північний потік-2" будується для поставок газу до Німеччини в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, Росія організує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну.

Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу Україною.