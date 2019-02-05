В Европарламенте выступили за остановку строительства "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Депутаты из Комитета по иностранным делам Европейского парламента приняли отчет, посвященный отношениям Европейского Союза с Россией, в котором призвали остановить строительство газопровода "Северный поток-2", по которому газ должен поступать в Германию в обход Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
В отчете говорится, что "Северный поток" увеличит зависимость Евросоюза от российского газа, и он нарушает энергетическую политику сообщества. А потому, как отмечает группа евродепутатов, его необходимо остановить.
В документе также есть критика России за враждебные действия в районе Польши, нарушение воздушного пространства и территориальных вод государств Балтийского моря, а также за милитаризацию Калининградской области РФ.
Депутаты ЕП считают, что документ четко показывает, что Россию нельзя воспринимать как стратегического партнера.
По словам европарламентариев, Запад не должен останавливаться только на прекращении дальнейшей российской агрессии, а заставить Россию оплатить причиненный ущерб за предыдущие агрессивные действия и вернуться к ситуации, которая была до нападения на Украину и незаконной аннексии Крыма.
Такая критика России - это пока мнение парламентского комитета по иностранным делам. Позиция всего Европарламента станет известной во время пленарной сессии в следующем месяцем.
Как сообщал УНН, оператор "Северного потока-2" назвал единственную проблему для проекта.
Добавим, российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину.
Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа Украиной.