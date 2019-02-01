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Спецкомісії вивчатимуть вплив "Північного потоку-2" на екологію

Спецкомісії вивчатимуть вплив "Північного потоку-2" на екологію

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. За запитом Мінприроди будуть скликані комісії, які вивчать вплив "Північного потоку-2" на екологію країн-учасниць проекту, а також на Україну. Про це повідомив заступник директора департаменту стратегій та європейської інтеграції Міністерства екології та природних ресурсів України Олександр Тарасенко під час конференції щодо проблеми будівництва "Північного потоку-2" у Києві, передає кореспондент УНН.

"Наразі Мінприроди звернулося до секретаря до Конвенції Еспо (Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті – ред.) з вимогою скликати комісію по запиту щодо Фінляндії, Німеччини, Данії. Ці комісії будуть скликані найближчим часом. Ці комісії будуть конкретно вивчати вплив "Північного потоку-2", можна якусь прив’язку до України зробити", - зазначив чиновник.

За його словами, комісії почнуть роботу не раніше літа поточного року.

При цьому він додав, що Мінприроди зробило запит до країн-учасниць проекту - Швеції, Фінляндії, Німеччини, Данії, внаслідок якого дізналась, що майже всі вони (крім Швеції, яка не відповіла) не вбачають впливу на Україну внаслідок реалізації проекту з будівництва "Північного потоку-2".

Нагадаємо, "Газпром” побудував вже понад 20% газопроводу “Північний потік-2”, роботи ведуться за графіком.

4 вересня 2015 року у Владивостоці підписали угоду акціонерів для створення газопровідної системи “Північний потік-2” для збільшення поставок природного газу в ЄС.

Додамо, через запуск обхідних газопроводів Україна може втратити близько 3 млрд доларів.

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