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Спецкомиссии будут изучать влияние "Северного потока-2" на экологию

Спецкомиссии будут изучать влияние "Северного потока-2" на экологию

Киев  •  УНН

 • 10580 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. По запросу Минприроды будут созваны комиссии, которые изучат влияние "Северного потока-2" на экологию стран-участниц проекта, а также на Украину. Об этом сообщил заместитель директора департамента стратегии и европейской интеграции Министерства экологии и природных ресурсов Украины Александр Тарасенко во время конференции по проблеме строительства "Северного потока-2" в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Сейчас Минприроды обратилось к секретарю к Конвенции Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте - ред.) с требованием созвать комиссию по запросу относительно Финляндии, Германии, Дании. Эти комиссии будут созваны в ближайшее время. Эти комиссии будут конкретно изучать влияние "Северного потока-2", можно какую-то привязку к Украине сделать", - отметил чиновник.

По его словам, комиссии начнут работу не раньше лета текущего года.

При этом он добавил, что Минприроды сделало запрос в страны-участницы проекта - Швецию, Финляндию, Германию, Данию, в результате которого узнала, что почти все они (кроме Швеции, не ответила) не усматривают влияния на Украину в результате реализации проекта по строительству "Северного потока-2".

Напомним, "Газпром" построил уже более 20% газопровода "Северный поток-2", работы ведутся по графику.

4 сентября 2015 года во Владивостоке подписали соглашение акционеров для создания газопроводной системы "Северный поток-2" для увеличения поставок природного газа в ЕС.

Добавим, через запуск обходных газопроводов Украина может потерять около 3 млрд долларов.

Украинские Национальные Новости

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