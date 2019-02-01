Спецкомиссии будут изучать влияние "Северного потока-2" на экологию

КИЕВ. 1 февраля. УНН. По запросу Минприроды будут созваны комиссии, которые изучат влияние "Северного потока-2" на экологию стран-участниц проекта, а также на Украину. Об этом сообщил заместитель директора департамента стратегии и европейской интеграции Министерства экологии и природных ресурсов Украины Александр Тарасенко во время конференции по проблеме строительства "Северного потока-2" в Киеве, передает корреспондент УНН.