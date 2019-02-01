Спецкомиссии будут изучать влияние "Северного потока-2" на экологию
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. По запросу Минприроды будут созваны комиссии, которые изучат влияние "Северного потока-2" на экологию стран-участниц проекта, а также на Украину. Об этом сообщил заместитель директора департамента стратегии и европейской интеграции Министерства экологии и природных ресурсов Украины Александр Тарасенко во время конференции по проблеме строительства "Северного потока-2" в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Сейчас Минприроды обратилось к секретарю к Конвенции Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте - ред.) с требованием созвать комиссию по запросу относительно Финляндии, Германии, Дании. Эти комиссии будут созваны в ближайшее время. Эти комиссии будут конкретно изучать влияние "Северного потока-2", можно какую-то привязку к Украине сделать", - отметил чиновник.
По его словам, комиссии начнут работу не раньше лета текущего года.
При этом он добавил, что Минприроды сделало запрос в страны-участницы проекта - Швецию, Финляндию, Германию, Данию, в результате которого узнала, что почти все они (кроме Швеции, не ответила) не усматривают влияния на Украину в результате реализации проекта по строительству "Северного потока-2".
Напомним, "Газпром" построил уже более 20% газопровода "Северный поток-2", работы ведутся по графику.
4 сентября 2015 года во Владивостоке подписали соглашение акционеров для создания газопроводной системы "Северный поток-2" для увеличения поставок природного газа в ЕС.
Добавим, через запуск обходных газопроводов Украина может потерять около 3 млрд долларов.