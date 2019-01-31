Через обхідні газопроводи Україна може втратити близько 3 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Через запуск обхідних газопроводів Україна може втратити близько 3 млрд доларів. Про це на прес-конференції розповіла перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, передає УНН.
"Ми розуміємо, що запуск обхідних газопроводів зменшить обсяги транзиту газу. Ми це заклали в наші прогнози. Ми передбачили зменшення (транзиту газу - ред.) майже вдвічі з 90 млн кубів до 50 (млн кубів - ред.). І відповідно зменшення виручки від цього. На сьогодні вона (виручка - ред.) становить близько 3 млрд доларів", - зазначила Рожкова.
Як повідомляв УНН, у "Нафтогазі" розповіли, коли Україна залишиться без транзиту через обхідні газопроводи РФ.
Раніше повідомлялося, що "Газпром" побудував вже понад 20% газопроводу "Північний потік-2".