Из-за обходных газопроводов Украина может потерять около 3 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Из-за запуска обходных газопроводов Украина может потерять около 3 млрд долларов. Об этом на пресс-конференции рассказала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, передает УНН.
"Мы понимаем, что запуск обходных газопроводов уменьшит объемы транзита газа. Мы это заложили в наши прогнозы. Мы предусмотрели уменьшение (транзита газа - ред.) почти вдвое с 90 млн кубов до 50 (млн кубов - ред.). И соответственно уменьшение выручки от этого. В настоящее время она (выручка - ред.) составляет около 3 млрд долларов", - отметила Рожкова.
Как сообщал УНН, в "Нафтогазе" рассказали, когда Украина останется без транзита через обходные газопроводы РФ.
Ранее сообщалось, что "Газпром" построил уже более 20% газопровода "Северный поток-2".