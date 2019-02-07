Меркель: "Северный поток-2" не сделает Германию зависимой от России

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель сдержанно отреагировала на информацию о том, что Франция отказывается поддерживать Германию в реализации строительства газопровода "Северный поток-2". Нет ничего нового в том, что по поводу этого проекта существуют разные мнения, заявила руководительница немецкого правительства во время встречи с представителями стран "Вышеградской четверки" в Братиславе в четверг, 7 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.