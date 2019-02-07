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Меркель: "Северный поток-2" не сделает Германию зависимой от России

Меркель: "Северный поток-2" не сделает Германию зависимой от России

Киев  •  УНН

 • 8706 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель сдержанно отреагировала на информацию о том, что Франция отказывается поддерживать Германию в реализации строительства газопровода "Северный поток-2". Нет ничего нового в том, что по поводу этого проекта существуют разные мнения, заявила руководительница немецкого правительства во время встречи с представителями стран "Вышеградской четверки" в Братиславе в четверг, 7 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

По словам Меркель, для нее важно, чтобы Украина оставалась транзитером российского газа. Об этом, отметила руководительница немецкого правительства, она снова и снова ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

При этом канцлер не считает, что строительство этого газопровода сделает Германию или Европу слишком зависимой от России.

"Мы не хотим ни при каких обстоятельствах делать себя зависимыми только от России", - цитирует Меркель агентство Reuters.

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Как добавила канцлер, Германия планирует одновременное строительство терминалов для приема сжиженного газа из США. Она также отметила, что Москва еще во времена холодной войны выступала надежным поставщиком газа для Европы.

В свою очередь главы правительств Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, выступая на совместной с Меркель пресс-конференции, воздержались от комментариев по этому поводу. Все четыре страны "Вышеградской четверки" выступают против проекта "Северный поток-2".

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Между тем председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген, представитель ХДС, вновь выразил сомнения по строительству второго газопровода по дну Балтийского моря.

"Уже несколько лет федеральное правительство проводит одностороннюю политику по "Северному потоку-2", - заявил он в интервью газете Der Tagesspiegel, опубликованном в четверг, 7 февраля.

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В частности, по мнению Реттген, Берлин не учитывает опасения восточноевропейских стран в сфере безопасности. В этом вопросе Германия изолировала себя от других европейцев, добавил депутат.

Как сообщалось, ранее в этот день министерство иностранных дел Франции сообщил, что намерен поддержать изменение газового законодательства в ЕС так, чтобы его действие распространялось на "Северный поток-2". Тем самым было подтверждено сообщение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung о том, что Франция намерена выступить против ФРГ в вопросе о судьбе проекта "Северный поток-2".

Как сообщал УНН, оператор "Северного потока-2" назвал единственную проблему для проекта.

Добавим, российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину.

Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа Украиной.

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