Переговори щодо Газової директиви ЄС стартують наступного тижня

"Я вітаю позитивні новини з Ради - Головування Румунії в Раді ЄС отримало мандат на обговорення доопрацювання Газової директиви. Я дуже розраховую на конструктивний тріалог у вівторок у Страсбурзі", - заявив він.

Як повідомляв УНН, раніше в п'ятницю Франція і Німеччина досягли компромісу, згідно з яким Берлін залишиться головним переговірником з Росією щодо газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, Україна виступає за дотримання газових регулювань ЄС.