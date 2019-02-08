Переговори щодо Газової директиви ЄС стартують наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Переговори Ради Євросоюзу та Європарламенту про поправки до Газової директиви ЄС почнуться 12 лютого. Про це повідомив голова комітету Європарламенту з енергетики Єжи Бузек на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Я вітаю позитивні новини з Ради - Головування Румунії в Раді ЄС отримало мандат на обговорення доопрацювання Газової директиви. Я дуже розраховую на конструктивний тріалог у вівторок у Страсбурзі", - заявив він.
Як повідомляв УНН, раніше в п'ятницю Франція і Німеччина досягли компромісу, згідно з яким Берлін залишиться головним переговірником з Росією щодо газопроводу "Північний потік-2".
Нагадаємо, Україна виступає за дотримання газових регулювань ЄС.