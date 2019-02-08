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Переговори щодо Газової директиви ЄС стартують наступного тижня

Переговори щодо Газової директиви ЄС стартують наступного тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Переговори Ради Євросоюзу та Європарламенту про поправки до Газової директиви ЄС почнуться 12 лютого. Про це повідомив голова комітету Європарламенту з енергетики Єжи Бузек на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

"Я вітаю позитивні новини з Ради - Головування Румунії в Раді ЄС отримало мандат на обговорення доопрацювання Газової директиви. Я дуже розраховую на конструктивний тріалог у вівторок у Страсбурзі", - заявив він.

Як повідомляв УНН, раніше в п'ятницю Франція і Німеччина досягли компромісу, згідно з яким Берлін залишиться головним переговірником з Росією щодо газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, Україна виступає за дотримання газових регулювань ЄС.

Українські Національні Новини

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