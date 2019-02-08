Переговоры по Газовой директиве ЕС стартуют на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Переговоры Совета Евросоюза и Европарламента о поправках к Газовой директиве ЕС начнутся 12 февраля. Об этом сообщил глава комитета Европарламента по энергетике Ежи Бузек на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Я приветствую позитивные новости из Совета - Председательство Румынии в Совете ЕС получило мандат на обсуждение доработки Газовой директивы. Я очень рассчитываю на конструктивный триалог во вторник в Страсбурге", - заявил он.
Как сообщал УНН, ранее в пятницу Франция и Германия достигли компромисса, согласно которому Берлин останется главным переговорщиком с Россией по газопроводу "Северный поток-2".
Нагадаємо, Украина выступает за соблюдение газовых регулировок ЕС.