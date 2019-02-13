В ЕС согласовали поправки к газовой директиве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии предварительно согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии, передает УНН.
"Участники переговоров из Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии предварительно согласовали новые правила улучшения функционирования газового рынка ЕС и укрепление солидарности между государствами-членами", - говорится в сообщении.
В Еврокомиссии напомнили, что в 2017 году были предложены общие правила для газопроводов, выходящих на европейский газовый рынок. Эти правила, согласно заявлению, направлены на повышение безопасности поставок газа в Европу и основаны на аспекте солидарности Энергетического союза.
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Целью поправок в Еврокомиссии назвали улучшение существующей газовой директивы и обеспечение того, чтобы принципы энергетического законодательства ЕС (доступ третьих сторон, регулирование тарифов, разделение прав собственности и прозрачность) применялись ко всем газопроводам с и в третьи страны. Исключения возможны только при строгих процедурах, в которых ЕК играет решающую роль.
"Сегодняшнее соглашение соответствует этой цели. Он обеспечивает применение положений газовой директивы на территории ЕС (на суше и на море) и обеспечивает эффективный надзор для обеспечения применения правил внутреннего рынка ЕС национальными органами, контролируемыми Еврокомиссией. Это также повышает прозрачность и сотрудничество между компетентными национальными органами", - говорится в заявлении.
Напомним, 8 февраля Германия и Франция представили странам ЕС свои предложения по корректировке европейской газовой директивы, что не создаст серьезных препятствий "Северному потоку-2". ЕС поддержал предложения.