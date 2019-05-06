По дну Балтийского моря проложено почти половину "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На сегодняшний день по дну Балтийского моря уложено уже около 48% от протяженности "Северного потока-2". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter "Газпрома".
"В настоящий момент по дну Балтийского моря уложено более 1170 км газопровода “Северный поток-2” - около 48% от общей протяженности", - говорится в сообщении.
Российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.
Напомним, глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауэр выступила в защиту строительства "Северного потока-2".
Как сообщал УНН, Лидеры США и Словакии назвали "Северный поток-2" геополитическим оружием.