Лидеры США и Словакии назвали "Северный поток-2" геополитическим оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини назвали "Северный поток-2" геополитическим оружием. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров США и Словакии, опубликованном на сайте Белого дома, передает УНН.
"Наши страны утверждают, что энергетическая безопасность является основой национальной безопасности. Мы снова высказываемся против использования энергетических проектов как геополитической оружия, включая "Северный поток-2", - говорится в заявлении.
Кроме того, страны подтвердили свою поддержку суверенитета, территориальной целостности и энергетической безопасности Украины, в частности, через обратный поток газа из Словакии в Украину.
Также США и Словакия высказались за продолжение санкций против РФ до полной реализации Минских соглашений.
Напомним, глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауэр выступила в защиту строительства "Северного потока-2".
Российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.