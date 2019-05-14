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В "Нафтогазе" отработали сценарий на случай прекращения транзита газа через Украину

В "Нафтогазе" отработали сценарий на случай прекращения транзита газа через Украину

Киев  •  УНН

 • 17401 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В НАК "Нафтогаз Украины" отработали сценарий на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины с начала 2020 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает УНН.

"Прерывание Газпромом транзита газа через Украину в январе 2020 года, когда закончится срок действия действующего контракта - вполне вероятный сценарий. Безусловно, мы этого не хотим, но должны быть полностью готовы к деструктивным действиям со стороны России", - написал Коболев.

По его словам, учитывая это:

"Укртрансгаз" провел совещание диспетчеров, в ходе которой проработал детали организации работы газотранспортной системы в реверсном режиме, который будет задействован в случае нулевого транзита;

Устраняем слабые звенья, которые могли бы поставить под угрозу работу ГТС. В частности, сейчас осуществляем масштабный проект реконструкции компрессорной станции "Бар", работа которой крайне важна для стабильной работы системы при нулевом транзите;

Интенсивно закачиваем газ в подземные хранилища. К зиме необходимо накопить в ПХГ около 20 млрд куб газа - при таком условии система будет работать стабильно и гарантировать доставку газа всем потребителям. Закупка газа требует значительных средств - мы рассматриваем все возможные варианты финансирования. В этом вопросе крайне важно сотрудничество и поддержка со стороны правительства.

"Полная готовность к прерыванию транзита - лучший стоп-фактор для Газпрома и предохранитель от газового шантажа", - добавил Коболев.

Напомним, по дну Балтийского моря проложено почти половину "Северного потока-2".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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