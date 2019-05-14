В "Нафтогазе" отработали сценарий на случай прекращения транзита газа через Украину

КИЕВ. 14 мая. УНН. В НАК "Нафтогаз Украины" отработали сценарий на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины с начала 2020 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает УНН.