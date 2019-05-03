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Коболєв розцінив заяву Путіна щодо транзиту газу як початок переговорів

Коболєв розцінив заяву Путіна щодо транзиту газу як початок переговорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Голова правління ПАТ "НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розцінив заяву президента РФ Володимира Путіна про залежність України від транзиту газу з РФ як початок переговорів щодо продовження транзиту. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

"Ну що ж, як ми і очікували, Москва почала переговори щодо продовження транзиту газу одразу після завершення виборів в Україні. Цей раунд провів російський президент з далекого Пекіну. Про потребу Росії у транзиті і готовність "Газпрому" укладати контракт на стандартних європейських умовах, звісно, не було жодного слова. Було про те, як Україна замерзне", - написав Коболєв.

З його слів, ПАТ "Газпром" не встигне побудувати і запустити обхідні газопроводи до кінця дії контракту.

"На відміну від 2009 року, "Газпром" не може перекрити Україні газ. "Газпром" винен гроші "Нафтогазу", а не навпаки. Україна впровадила у себе законодавство ЄС, яке встановлює чіткі правила і вимоги користування газовою інфраструктурою. Власне, ані у "Газпрому", ані у "Нафтогазу" значного поля для маневру немає", - зазначив голова правління "Нафтогазу".

Він також значив, що слова Путіна є "артпідготовкою перед наступними тристоронніми перемовинами у травні".

"В Єврокомісії і серед українських учасників переговорів ціну словам Путіна знають дуже добре. Справжня мішень цього виступу – ви", - зазначив він.

Коболєв наголосив, що підхід Путіна - "ізолювати покупця, стати для нього єдиним джерелом газу і тоді робити з ним все, що заманеться". Однак, за його словами, зараз і у "Нафтогазу", і у приватних імпортерів є вибір серед кількох десятків найбільших європейських газових трейдерів.

"Більшість із компаній, з якими ми працюємо, і досі частково державні. Жоден з наших постачальників не має частки понад 30%. Ціна, яку Росія пропонувала Медведчуку, є вищою за ту, за якою ми купували у європейських постачальників. Крім того, вона була на 47% вищою за ціну, яку визначив як справедливу для нас Стокгольмський арбітраж", - зазначив Коболєв.

Крім того, він зазначив, що Україна досі не може використовувати так званий віртуальний реверс, коли обсяги газу не перетинають кордон, а просто заміщуються зустрічні потоки.

"Так це працює в ЄС. Однак в нашому випадку обсяги транспортуються фізично з України до ЄС і у зворотному напрямі. Це відбувається через те, що на газовому ринку ще й досі діє кордон СРСР. Росія "забула", що це більше не їхня територія і час піти з нашого західного кордону. "Газпром" виставляє на інтерконекторах з ЄС свої умови й ігнорує законодавство як ЄС, так і України. Через це ми не можемо об’єднати наш газовий ринок з ЄС, отримати нижчі ціни та додаткові замовлення для нашої ГТС і підземних сховищ", - пояснив Коболєв.

Він наголосив на важливості того, щоб новий контракт на транзит був укладений за європейськими правилами, які віднедавна діють в Україні.

"Це також дозволить "перенести точки передачі газу на східний кордон" – тобто, запропонувати потужності української ГТС іншим транзитерам газу, наприклад, європейським клієнтам "Газпрому". Або іншим російським виробникам, або продавцям газу з Середньої Азії, якщо до питання активно долучиться ЄС", - зазначив Коболєв.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна у разі втрати транзиту газу з РФ не зможе організувати і "його віртуальний реверс", при тому, що прямі поставки і зовсім обійшлися б Києву вдвічі дешевше.

Пізніше у РФ заявили, що пропозиції, зроблені Росією, щодо ціни на газ для України можна застосувати і до нової влади України. Зазначимо, що в кінці березня Росія запропонувала, що в разі відновлення прямих поставок російського газу в Україну ціна для українського споживача знизиться на чверть.

Як повідомляв УНН, Україна разом із Євросоюзом планує запропонувати "Газпрому" забронювати потужності української газотранспортної системи на тривалий час на 60 млрд куб. м на рік під час тристоронніх перемовин щодо транзиту газу, які заплановано на кінець травня.

Додамо, що Єврокомісія планує провести наступні тристоронні газові переговори після виборів в Україні.

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