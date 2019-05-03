Коболев расценил заявление Путина о транзите газа как начало переговоров

"Ну что же, как мы и ожидали, Москва начала переговоры о продлении транзита газа сразу после завершения выборов в Украине. Этот раунд провел российский президент с далекого Пекина. О необходимости России в транзите и готовности "Газпрома" заключать контракт на стандартных европейских условиях, конечно, не было ни слова. Было о том, как Украина замерзнет", - написал Коболев.

По его словам, ПАО "Газпром" не успеет построить и запустить обходные газопроводы до конца действия контракта.

"В отличие от 2009 года, "Газпром" не может перекрыть Украине газ. "Газпром" должен денег "Нафтогазу", а не наоборот. Украина внедрила у себя законодательство ЕС, которое устанавливает четкие правила и требования пользования газовой инфраструктурой. Собственно, ни у "Газпрома", ни у "Нафтогаза" значительного поля для маневра нет", - отметил глава правления "Нафтогаза".

Он также значил, что слова Путина являются "артподготовкой перед следующими трехсторонними переговорами в мае".

"В Еврокомиссии и среди украинских участников переговоров цену словам Путина знают очень хорошо. Настоящая мишень этого выступления - вы", - отметил он.

Коболев подчеркнул, что подход Путина - "изолировать покупателя, стать для него единственным источником газа и тогда делать с ним все, что угодно". Однако, по его словам, сейчас и у "Нафтогаза", и у частных импортеров есть выбор среди нескольких десятков крупнейших европейских газовых трейдеров.

"Большинство из компаний, с которыми мы работаем, и до сих пор частично государственные. Ни один из наших поставщиков не имеет доли более 30%. Цена, которую Россия предлагала Медведчуку, выше той, по которой мы покупали у европейских поставщиков. Кроме того, она была на 47% выше цены, которую определил как справедливую для нас Стокгольмский арбитраж", - отметил Коболев.

Кроме того, он отметил, что Украина до сих пор не может использовать так называемый виртуальный реверс, когда объемы газа не пересекают границу, а просто замещаются встречные потоки.

"Так это работает в ЕС. Однако в нашем случае объемы транспортируются физически из Украины в ЕС и в обратном направлении. Это происходит потому, что на газовом рынке до сих пор действует границу СССР. Россия "забыла", что это больше не их территория и время уйти из нашей западной границы. "Газпром" выставляет на интерконнектор с ЕС свои условия и игнорирует законодательство как ЕС, так и Украины. Поэтому мы не можем объединить наш газовый рынок с ЕС, получить более низкие цены и дополнительные заказы для нашей ГТС и подземных хранилищ", - пояснил Коболев.

Он отметил важность того, чтобы новый контракт на транзит был заключен по европейским правилам, которые с недавних пор действуют в Украине.

"Это также позволит "перенести точки передачи газа на восточную границу" - то есть, предложить мощности украинской ГТС другим транзитерам газа, например, европейским клиентам "Газпрома". Или другим российским производителям, или продавцам газа из Средней Азии, если к вопросу активно подключится ЕС", - отметил Коболев.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать и "его виртуальный реверс", при том, что прямые поставки и вовсе обошлись бы Киеву вдвое дешевле.

Позже в РФ заявили, что предложения, сделанные Россией, по цене на газ для Украины можно применить и к новой власти Украины. Отметим, что в конце марта Россия предложила, что в случае возобновления прямых поставок российского газа в Украину цена для украинского потребителя снизится на четверть.

Как сообщал УНН, Украина вместе с Евросоюзом планирует предложить "Газпрому" забронировать мощности украинской газотранспортной системы на длительное время на 60 млрд куб. м в год на трехсторонних переговорах по транзиту газа, которые запланированы на конец мая.

Добавим, что Еврокомиссия планирует провести следующие трехсторонние газовые переговоры после выборов в Украине.