Україна озвучила пропозицію "Газпрому" щодо транзиту газу

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Україна разом із Євросоюзом планує запропонувати "Газпрому" забронювати потужності української газотранспортної системи на тривалий час на 60 млрд куб. м на рік під час тристоронніх перемовин щодо транзиту газу, які заплановано на кінець травня. Про це заявив очільник наглядової ради ПАТ "Укрфнафта", виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.