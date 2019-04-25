Україна озвучила пропозицію "Газпрому" щодо транзиту газу

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Україна разом із Євросоюзом планує запропонувати "Газпрому" забронювати потужності української газотранспортної системи на тривалий час на 60 млрд куб. м на рік під час тристоронніх перемовин щодо транзиту газу, які заплановано на кінець травня. Про це заявив очільник наглядової ради ПАТ "Укрфнафта", виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.

"Позиція полягає у наступному: "Газпром" має забронювати на довгий термін, приблизно 10 років, 60 млрд куб. м газу в середньому на рік... При цьому, Україна забезпечить потужності на рівні 90 млрд куб. м газу на рік. А 30 млрд куб. м – це буде вільна потужність, яка буде доступна для бронювання іншими компаніями", - сказав Вітренко.

Він також додав, що, за попередніми розрахунками, ця угода надасть змогу Україні забезпечити збереження доходів від транзиту на рівні 3 млрд дол.

За словами Вітренка, наразі конкретної дати проведення тристоронніх переговорів ще немає. Попередньо відомо, що вони мають відбутися наприкінці травня.

Як повідомляв УНН, Єврокомісія планує провести наступні тристоронні газові переговори після виборів в Україні.

Нагадаємо, глава російської компанії "Газпром" Олексій Міллер запропонував українській стороні продовжити всі існуючі контракти без проведення консультацій.

Зазначимо, попередні тристоронні консультації Україна-ЄС-РФ відбулись у Брюсселі 21 січня. Переговори присвячені питанню транзиту газу по території України з РФ в ЄС з 1 січня 2020 року.

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