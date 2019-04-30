У РФ нагадали про пропозицію щодо ціни на газ для України

"Ми нічого не змінюємо у своїй позиції. Справа не в тому, хто переміг, - це вибір українського народу. А справа в тому, як далі працювати чи, навпаки, не працювати. Тому всі ті пропозиції, які були зроблені під час спілкування за моєї участі та нашими колегами з України, їх, звичайно, можна застосувати щодо нової влади", - зазначив Медведєв.

Зазначено, що в кінці березня Росія запропонувала, що в разі відновлення прямих поставок російського газу в Україну ціна для українського споживача знизиться на чверть, пише видання.

Як повідомляв УНН, Україна у разі втрати транзиту газу з РФ не зможе організувати і "його віртуальний реверс", при тому, що прямі поставки і зовсім обійшлися б Києву вдвічі дешевше.