В РФ напомнили о предложении по цене на газ для Украины

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108188 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112159 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114844 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115663 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144573 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115588 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140391 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144995 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130376 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130397 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В РФ напомнили о предложении по цене на газ для Украины

В РФ напомнили о предложении по цене на газ для Украины

Киев  •  УНН

 • 9968 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Предложения, сделанные Россией, относительно цены на газ для Украины применимы и к новой власти Украины. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы ничего не меняем в своей позиции. Дело не в том, кто победил, - это выбор украинского народа. А дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать. Поэтому все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием и нашими коллегами из Украины, они, естественно, применимы и к новым властям", - отметил Медведев.

Отмечено, что в конце марта Россия предложила, что в случае восстановления прямых поставок российского газа в Украину цена для украинского потребителя снизится на четверть, пишет издания.

Как сообщал УНН, Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать и "его виртуальный реверс", при том, что прямые поставки и вовсе обошлись бы Киеву вдвое дешевле.

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