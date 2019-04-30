В РФ напомнили о предложении по цене на газ для Украины

"Мы ничего не меняем в своей позиции. Дело не в том, кто победил, - это выбор украинского народа. А дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать. Поэтому все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием и нашими коллегами из Украины, они, естественно, применимы и к новым властям", - отметил Медведев.

Отмечено, что в конце марта Россия предложила, что в случае восстановления прямых поставок российского газа в Украину цена для украинского потребителя снизится на четверть, пишет издания.

Как сообщал УНН, Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать и "его виртуальный реверс", при том, что прямые поставки и вовсе обошлись бы Киеву вдвое дешевле.