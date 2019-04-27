Президент РФ высказался относительно транзита российского газа через Украину

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106480 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110506 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113215 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114131 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142382 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115150 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140091 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144963 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130356 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130380 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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7 марта, 12:36 • 102709 просмотра
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7 марта, 12:17 • 102538 просмотра
Актуальное
Президент РФ высказался относительно транзита российского газа через Украину

Президент РФ высказался относительно транзита российского газа через Украину

Киев  •  УНН

 • 13514 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать и "его виртуальный реверс", при том, что прямые поставки и вовсе обошлись бы Киеву вдвое дешевле. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, передает УНН со ссылкойна на ТАСС. 

"Ведь Украина раза в два получает дороже газ, чем могла бы получать....А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс - он же виртуальный", - сказал Путин, добавив, что газ Киевом берется по трубе "в обычном режиме", однако затем "по бумагам пишется, что это реверс". 

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Как сообщал УНН, министр иностранных дел и торговли Питер Сиярто в пятницу провел переговоры о ситуации с поставками газа после 1 января 2020 года с министром экономики Словакии Петером Жига в Пекине. На переговорах обсуждался возможный вариант, при котором Россия прекратит поставки газа через Украину.

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