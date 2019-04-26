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Венгрия и Словакия готовятся к прекращению транзита газа через Украину

Венгрия и Словакия готовятся к прекращению транзита газа через Украину

Киев  •  УНН

 • 21014 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Министр иностранных дел и торговли Питер Сиярто в пятницу провел переговоры о ситуации с поставками газа после 1 января 2020 года с министром экономики Словакии Петером Жига в Пекине. На переговорах обсуждался возможный вариант, при котором Россия прекратит поставки газа через Украину, передаёт УНН, ссылаясь на внешнеполитическое відомство Венгрии.

"Венгрия и Словакия вместе готовятся к тому, что газ не будет поступать через Украину из-за отсутствия соглашения о поставке природного газа между Россией и Украиной", - заявил Сиярто в пятницу после переговоров.

"На данный момент нет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на период, начинающийся 1 января 2020 года, и, соответственно, может легко сложиться ситуация, при которой поставки природного газа из России в Венгрию или Словакию прекратятся, и к этому мы должны подготовиться", - добавил он.

Министр сказал, что он и Питер Жига договорились подготовиться к этому событию вместе. В качестве возможного сценария он упомянул возможность создания южного газотранспортного маршрута через расширение газопровода "Турецкий поток" через Сербию и Болгарию, что, помимо обеспечения поставок газа в Венгрию, также позволило бы транспортировать газ в Словакию через венгерско-словацкий газопровод.

"Сейчас подтверждается, что это было хорошее решение - построить звено, соединяющее сети газопроводов Венгрии и Словакии", - подчеркнул министр иностранных дел и торговли.

Сиярто объявил, что в сентябре будет создана рабочая группа с участием всех венгерских и словацких поставщиков, перевозчиков и продавцов газа для обеспечения поставок природного газа в обе страны даже в случае негативного сценария.

Однако он отметил, что ранее он договорился с генеральным директором "Газпрома" Алексеем Миллером о том, что часть необходимого в 2020 году газа, который должен был быть поставлен через Украину, будет предоставлен Венгрии заранее, в этом году, и будет хранится в ее газохранилищах.

"Однако это только возможное решение на следующий год", - отметил он.

Как сообщал УНН, Украина вместе с Евросоюзом планирует предложить "Газпрому" забронировать мощности украинской газотранспортной системы на длительное время на 60 млрд куб. м в год во время трехсторонних переговоров по транзиту газа, которые запланированы на конец мая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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