Угорщина і Словаччина готуються до припинення транзиту газу через Україну

"Угорщина і Словаччина разом готуються до того, що газ не буде постачатися через Україну через відсутність угоди про постачання природного газу між Росією і Україною", - заявив Сиярто в п'ятницю після переговорів.



"На даний момент немає угоди про транзит газу між Україною і Росією на період, який починається 1 січня 2020 року, і, відповідно, може легко скластися ситуація, при якій постачання природного газу з Росії до Угорщини або Словаччини припиняться, і до цього ми повинні підготуватися", - додав він.



Міністр сказав, що він і Пітер Жига домовилися підготуватися до цієї події разом. В якості можливого сценарію він згадав можливість створення південного газотранспортного маршруту через розширення газопроводу "Турецький потік" через Сербію та Болгарію, що, крім забезпечення поставок газу в Угорщину, також дозволило б транспортувати газ до Словаччини через угорсько-словацький газопровід.



"Зараз підтверджується, що це було гарне рішення - побудувати ланку, що з'єднує мережі газопроводів Угорщини та Словаччини", - підкреслив міністр закордонних справ і торгівлі.



Сиярто оголосив, що у вересні буде створено робочу групу за участю всіх угорських і словацьких постачальників, перевізників та продавців газу для забезпечення поставок природного газу в обидві країни навіть в разі негативного сценарію.



Однак він зазначив, що раніше він домовився з генеральним директором "Газпрому" Олексієм Міллером про те, що частина необхідного в 2020 році газу, який повинен був бути поставлений через Україну, буде надано Угорщині заздалегідь, в цьому році, і буде зберігається в її газосховищах .



"Однак це тільки можливе рішення на наступний рік", - зазначив він.



Як повідомляв УНН, Україна разом з Євросоюзом планує запропонувати "Газпрому" забронювати потужності української газотранспортної системи на тривалий час на 60 млрд куб. м в рік під час тристоронніх переговорів по транзиту газу, які заплановані на кінець травня.