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Угорщина і Словаччина готуються до припинення транзиту газу через Україну

Угорщина і Словаччина готуються до припинення транзиту газу через Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністр закордонних справ і торгівлі Пітер Сиярто в п'ятницю провів переговори щодо ситуації з поставками газу після 1 січня 2020 року з міністром економіки Словаччини Петером Жига в Пекіні. На переговорах обговорювався можливий варіант, при якому Росія припинить поставки газу через Україну, передає УНН, посилаючись на зовнішньополітичне відомство Угорщини.

"Угорщина і Словаччина разом готуються до того, що газ не буде постачатися через Україну через відсутність угоди про постачання природного газу між Росією і Україною", - заявив Сиярто в п'ятницю після переговорів.

"На даний момент немає угоди про транзит газу між Україною і Росією на період, який починається 1 січня 2020 року, і, відповідно, може легко скластися ситуація, при якій постачання природного газу з Росії до Угорщини або Словаччини припиняться, і до цього ми повинні підготуватися", - додав він.

Міністр сказав, що він і Пітер Жига домовилися підготуватися до цієї події разом. В якості можливого сценарію він згадав можливість створення південного газотранспортного маршруту через розширення газопроводу "Турецький потік" через Сербію та Болгарію, що, крім забезпечення поставок газу в Угорщину, також дозволило б транспортувати газ до Словаччини через угорсько-словацький газопровід.

"Зараз підтверджується, що це було гарне рішення - побудувати ланку, що з'єднує мережі газопроводів Угорщини та Словаччини", - підкреслив міністр закордонних справ і торгівлі.

Сиярто оголосив, що у вересні буде створено робочу групу за участю всіх угорських і словацьких постачальників, перевізників та продавців газу для забезпечення поставок природного газу в обидві країни навіть в разі негативного сценарію.

Однак він зазначив, що раніше він домовився з генеральним директором "Газпрому" Олексієм Міллером про те, що частина необхідного в 2020 році газу, який повинен був бути поставлений через Україну, буде надано Угорщині заздалегідь, в цьому році, і буде зберігається в її газосховищах .

"Однак це тільки можливе рішення на наступний рік", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, Україна разом з Євросоюзом планує запропонувати "Газпрому" забронювати потужності української газотранспортної системи на тривалий час на 60 млрд куб. м в рік під час тристоронніх переговорів по транзиту газу, які заплановані на кінець травня.

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