Президент РФ висловився щодо транзиту російського газу через Україну

"Адже Україна рази в два отримує дорожче газ, ніж могла б отримувати .... А якщо транзиту не буде? Ви розумієте, що тоді не буде реверсу. Адже реверс - він же віртуальний", - сказав Путін, додавши, що газ Києвом береться по трубі "в звичайному режимі", однак потім "по паперах пишеться, що це реверс".



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Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ і торгівлі Пітер Сиярто в п'ятницю провів переговори щодо ситуації з поставками газу після 1 січня 2020 року з міністром економіки Словаччини Петером Жига в Пекіні. На переговорах обговорювався можливий варіант, при якому Росія припинить поставки газу через Україну.