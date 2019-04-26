"Укртранснафта": техническое решение по возобновлению транзита найдено

Во встрече принял участие председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, первый вице-президент ОАО "Транснефть" Максим Гришанин, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель гендиректора относительно товарно-транспортных операций АО "Транснефть-Дружба" Владимир Росляков, генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко, президент PERN S.А. Игорь Василевский.

Стороны обсудили предложения относительно возможных путей урегулирования ситуации, возникшей из-за временной остановки нефтепровода "Дружба" и определили техническое решение.

Со своей стороны представители Российской Федерации обязались возобновить транзит качественной нефти по нефтепроводу с 3 мая 2019 года. Следовательно, в первой декаде мая южное направление "Дружбы" может восстановить стабильную работу по перекачке нефти европейским потребителям.



Как сообщал УНН, Беларусь предложит техническое решение проблемы остановки транзита нефти из РФ .



На прошлой неделе в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. 23 апреля Беларусь из-за поставки некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.