"Укртранснафта": технічне рішення щодо відновлення транзиту знайдено
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Мінську (Республіка Білорусь) завершились переговори операторів нафтотранспортної системи "Дружба" щодо відновлення роботи нафтогону. Технічне рішення щодо відновлення транзиту знайдено. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укртарнснафти"
У зустрічі взяв участь голова концерну "Белнефтехім" Андрій Рибаков, перший віце-президент ПАТ "Транснефть" Максим Гришанін, заступник міністра енергетики РФ Павло Сорокін, заступник гендиректора з товарно-транспортних операцій АТ "Транснефть-Дружба" Володимир Росляков, генеральний директор АТ "Укртранснафта" Микола Гавриленко, президент PERN S.А. Ігор Василевський.
Сторони обговорили пропозиції щодо можливих шляхів врегулювання ситуації, що виникла через тимчасову зупинку нафтопроводу "Дружба" та визначили технічне рішення.
Зі свого боку представники Російської Федерації зобов’язалися відновити транзит якісної нафти по нафтогону з 3 травня 2019 року. Відтак, у першій декаді травня південний напрямок «Дружби» може відновити стабільну роботу з перекачки нафти європейським споживачам.
Як повідомляв УНН, Білорусь запропонує технічне вирішення проблеми зупинки транзиту нафти з РФ.
Минулого тижня у білоруському концерні "Белнефтехим" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. 23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.