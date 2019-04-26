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Білорусь запропонує технічне вирішення проблеми зупинки транзиту нафти з РФ

Білорусь запропонує технічне вирішення проблеми зупинки транзиту нафти з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Білоруська сторона на переговорах в Мінську представить пропозиції з технічного рішення проблеми зупинки транзиту нафти з РФ. Про це заявив голова концерну "Белнефтехим" Андрій Рибаков, відкриваючи зустріч операторів нафтопроводу "Дружба", передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Ми представимо сьогодні пропозиції щодо технічного вирішення проблеми зупинки транзиту нафти з Росії", - сказав він.

При цьому додав, що білоруський бюджет і нафтотранспортні організації зазнають втрат від зупинки транзиту російської нафти.

За його словами, надходження неякісної сировини призвело до позаштатної роботи білоруських нафтопереробних заводів і, як результат, зниження вироблення нафтопродуктів і невиконання контрактних зобов'язань перед споживачами.

"Втрати несе і державний бюджет Республіки Білорусь, і нафтотранспортні організації. Станом на сьогодні транзитний потік нафтопроводу зупинений у всіх напрямках, і значний обсяг неякісної нафти перебуваж на території Республіки Білорусь", - сказав Рибаков.

Він зазначив, що сьогодні потрібно виробити відповідні рішення проблем, щодо відновлення поставок якісної сировини на НПЗ і транзитного потоку нафти.

"Білоруська сторона має технічне бачення і пропозиції щодо нормалізації ситуації. Ми повинні сьогодні ухвалити всі необхідні рішення, пропоную якісно сьогодні відпрацювати", - сказав Рибаков.

У переговорах в Мінську, як відзначає білоруська БЕЛТА, беруть участь глава концерну "Белнефтехим" Андрій Рибаков, генеральний директор ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" Олег Борисенко, заступник міністра енергетики Росії Павло Сорокін, керівництво ПАТ "Транснефть", АТ "Транснефть Дружба", АТ "Укртранснафта", польської компанії PERN.

Минулого тижня у білоруському концерні "Белнефтехим" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. 23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.

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