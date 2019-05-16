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Газовые переговоры возобновятся только после инаугурации Зеленского и его беседы с Путиным - Коболев

Газовые переговоры возобновятся только после инаугурации Зеленского и его беседы с Путиным - Коболев

Киев  •  УНН

 • 10143 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Переговоры между Украиной и Россией относительно нового контракта о транзите газа могут возобновиться только после инаугурации Владимира Зеленского и его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНН.

"Сторона официально сообщила, что будет говорить только после того, как новый президент вступит в должность и состоится разговор между господином Зеленским и Путиным. Мы ожидаем этого события. Думаю, возможно, эти переговоры возобновятся в июне", - сказал Коболев.

На результаты переговоров, по мнению главы НАК, ключевое влияние будет иметь Германия.

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Он отметил, что и для избранного президента, и для компании критически важно подготовиться к возможному прекращению российской стороной транзита газа через Украину, поскольку у России есть возможность принять и выполнить такое решение.

"Дефицит в поставках газа (в Европу - ред) в такой ситуации примерно 5 млрд кубов. Если мы смотрим на темпы, которыми сейчас "Газпром" поставляет газ в Европу и создает запасы, они рекордные. Я так думаю, что именно для покрытия этого дефицита дополнительные запасы и создаются", - заявил руководитель компании.

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Кроме того, Коболева добавил, что сейчас "Нафтогаз" не собирается выпускать евробонды, возможно компания займется этим в июне. Решение о выпуске еврооблигаций будет зависеть от результатов выхода компании на рынок Украины.

Как сообщал УНН, в "Нафтогазе" отработали сценарий на случай прекращения транзита газа через Украину.

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