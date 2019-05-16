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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 88864 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100184 просмотра

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7 марта, 08:52 • 124005 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111887 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137951 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144685 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Зеленский готов к консультациям с правительством по газу

Зеленский готов к консультациям с правительством по газу

Киев  •  УНН

 • 12591 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Команда новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского готова к консультациям с правительством для принятия решений, которые обеспечат тепло в домах украинцев зимой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную пресс-службой Владимира Зеленского.

В сообщении отмечается, что для того, чтобы иметь достаточное количество газа в отопительный сезон, им нужно запасаться уже сейчас, когда цена на топливо значительно ниже. Кроме того, необходимо иметь надежные источники поставок, особенно на фоне того, что до сих пор не определены условия поставки газа из России в ЕС через Украину с 1 января 2020 года.

"Мы рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами. Совместными усилиями обеспечим достаточное для домов украинцев количество газа", - отметили в команде Владимира Зеленского.

Также в команде новоизбранного президента добавили, что Украина гарантирует надежную транспортировку газа по европейским правилам, однако для этого нужно создать независимого оператора ГТС. Этот процесс будет завершен в текущем году, но не любой ценой и не в интересах отдельных политических сил.

Как сообщал УНН, в "Нафтогазе" отработали сценарий на случай прекращения транзита газа через Украину.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что переговоры между Украиной и Россией относительно нового контракта о транзите газа могут возобновиться только после инаугурации Владимира Зеленского и его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

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