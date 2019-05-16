Зеленский готов к консультациям с правительством по газу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Команда новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского готова к консультациям с правительством для принятия решений, которые обеспечат тепло в домах украинцев зимой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную пресс-службой Владимира Зеленского.
В сообщении отмечается, что для того, чтобы иметь достаточное количество газа в отопительный сезон, им нужно запасаться уже сейчас, когда цена на топливо значительно ниже. Кроме того, необходимо иметь надежные источники поставок, особенно на фоне того, что до сих пор не определены условия поставки газа из России в ЕС через Украину с 1 января 2020 года.
"Мы рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами. Совместными усилиями обеспечим достаточное для домов украинцев количество газа", - отметили в команде Владимира Зеленского.
Также в команде новоизбранного президента добавили, что Украина гарантирует надежную транспортировку газа по европейским правилам, однако для этого нужно создать независимого оператора ГТС. Этот процесс будет завершен в текущем году, но не любой ценой и не в интересах отдельных политических сил.
Как сообщал УНН, в "Нафтогазе" отработали сценарий на случай прекращения транзита газа через Украину.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что переговоры между Украиной и Россией относительно нового контракта о транзите газа могут возобновиться только после инаугурации Владимира Зеленского и его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.