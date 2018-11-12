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Об'єднання позовів "Нафтогазу" і "Газпрому" в одну справу: стали відомі наслідки

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Рішення арбітражного інституту торгової палати Стокгольма про об’єднання в одну справу позовів “Газпрому” до “Нафтогазу” і “Нафтогазу України” до "Газпрому" може призвести до збільшення тривалості судового процессу. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у департаменті з корпоративних комунікацій НАК “Нафтогаз України”.

“Стокгольмський арбітраж дійсно 6 вересня 2018 року об’єднав позови сторін в рамках нового арбітражного процесу”, — повідомили в компанії, відповідаючи на запитання про те, чи дійсно Стокгольмський арбітраж об’єднав в одну справу позов “Газпрому” до “Нафтогазу” про розірвання транзитного контракту через Україну і позов “Нафтогазу України” про перегляд тарифу на 12 млрд. дол.

Як зазначили у “Нафтогазі”, основними вимогами компанії є, по-перше, переглянути транзитний тариф на 2018 та 2019 роки.

“Таке право передбачено контрактом. Раніше Нафтогаз також вимагав перегляду тарифу, але попередній арбітражний трибунал визнав, що запит на перегляд тарифу, який Нафтогаз відправив Газпрому у 2009 році, не відповідав формальним вимогам. Навесні 2018 року Нафтогаз відправив новий запит, який вже точно відповідає всім формальним вимогам, тому Нафтогаз розраховує на перемогу за цією вимогою”, — пояснили у підприємстві.

Друга вимога — компенсувати збитки за невиконання Газпромом контракту на поставку газу, зі змінами, внесеними попереднім арбітражем.

“Компенсації підлягає різниця між переглянутою контрактною ціною (формула якої була змінена попереднім арбітражним трибуналом) та ціною, за якою Нафтогаз вимушений заміщувати поставки газу від Газпрому поставками газу з Європи”, — зазначили в компанії.

Загальна сума цих вимог з боку Нафтогазу вже перевищує 12 млрд дол. США, включно з відсотками, повідомили у департаменті з комунікацій.

"Обидва позови будуть розглядатися одним складом трибуналу (один склад трибуналу для консолідованої справи). Швидше за все, через консолідацію тривалість процесу збільшиться, оскільки тепер справа стала складніше (в ній по суті об’єднали дві справи). Рішення за позовними вимогами обох сторін (і Нафтогазу, і Газпрому) арбітраж винесе одночасно (одним арбітражним рішенням)“, — заявили в “Нафтогазі”.

Раніше суд в Швейцарії заборонив компаніям Nord Stream AG (власник газопроводу “Північний потік”) і Nord Stream 2 AG (оператор будівництва “Північного потоку-2”) здійснювати будь-які виплати російському “Газпрому”.

Нагадаємо, НАК “Нафтогаз України” подала позов до Стокгольмського арбітражу проти ПАТ “Газпром” щодо перегляду тарифу на транзит майже на 12 млрд доларів.

Як повідомляв УНН, у “Нафтогазі” заявили, що “Газпром” так і не почав виконувати рішення Стокгольмського арбітражу.

Арешт активів “Газпрому” за позовом “Нафтогазу” обмежив йому позики на міжнародному ринку. 

Також зазначимо, Апеляційний суд Швеції скасував рішення про тимчасове призупинення виконання рішення арбітражу стосовно виплати “Нафтогазу” понад 2,6 млрд дол. 

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