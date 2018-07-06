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“Нафтогаз” подав позов проти “Газпрому” на 12 млрд доларів

“Нафтогаз” подав позов проти “Газпрому” на 12 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. НАК “Нафтогаз України” подала позов до Стокгольмського арбітражу проти ПАТ “Газпром” щодо перегляду тарифу на транзит на 12 млрд доларів. Про це в мережі Facebook написав комерційний директор “Нафтогазу України” Юрій Вітренко, передає УНН.

“Починаємо новий арбітражний процес проти „Газпрому“ у Стокгольмі. Цього разу про перегляд транзитного тарифу на 2018-2019 рік. Ми маємо на це право, що було підтверджено у рішенні попереднього арбітражу по транзитному контракту. Попередня сума вимог у нашому зверненні в арбітраж, яке ми сьогодні подали, майже 12 млрд дол. (без відсотків). У перерахунку в гривнях на кожну українську родину — це майже 21 тис. грн.”, — повідомив Ю.Вітренко.

Нагадаємо, НАК “Нафтогаз України” подала до Стокгольмського арбітражу позов проти ПАТ “Газпром” щодо перегляду тарифу на транзит газу.

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