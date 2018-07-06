“Нафтогаз” подав до Стокгольму позов проти “Газпрому” щодо перегляду тарифу на транзит
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. НАК “Нафтогаз України” подала до Стокгольмського арбітражу позов проти ПАТ “Газпром” щодо перегляду тарифу на транзит газу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАК.
“Сьогодні НАК “Нафтогаз України” подала до Стокгольмського арбітражу позов з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом з ПАТ “Газпром”, — йдеться у повідомленні.
У НАК зазначили, що контракт на транзит між “Нафтогазом” та “Газпромом” дозволяє сторонам вимагати перегляду тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню.
Також у “Нафтогазі” зауважили, що у своєму рішенні від 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж з процедурних причин відхилив вимогу НАКу щодо перегляду тарифу.
Як повідомляв УНН, за рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі “Газпром” повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".