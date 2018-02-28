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"Газпром" не згоден з рішенням Стокгольмського Арбітражу у справі з "Нафтогазом"

"Газпром" не згоден з рішенням Стокгольмського Арбітражу у справі з "Нафтогазом"

Київ • УНН

 • 15571 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. “Газпром” не згоден з рішенням Стокгольмського Арбітражу у справі про транзит з “Нафтогазом”, за яким перший зобов’язаний заплатити української компанії 2,56 млрд доларів США, і буде захищати свої права. Про це йдеться в заяві російського газового холдингу, інформує УНН з посиланням на ТАРС.

“Газпром” висловлює незгоду з даним рішенням Стокгольмського Арбітражу. Раніше ці ж арбітри погодилися з аргументами “Нафтогазу” про різке погіршення стану української економіки, що спричинило зниження попиту на газ і невиконання зобов’язань “Нафтогазу” з відбору блакитного палива. Однак стосовно “Газпрому”, що посилається на зниження закупівель європейськими клієнтами компанії як на головну причину зменшення транзиту через Україну, цей аргумент прийнятий до уваги не був“, — наголошується в заяві.

“Газпром” зазначає, що буде захищати свої права всіма способами, доступними йому відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, компанії “Нафтогаз України” і “Газпром” мають переглянути газовий контракт з урахуванням рішення Стокгольмського Арбітражу. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву глави “Нафтогазу” Андрій Коболєв у Facebook.

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